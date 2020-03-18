Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri'ne 3 kişi katıldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri'ne 3 kişi katıldılar - Son Dakika

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri'ne 3 kişi katıldılar

6 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Trabzon'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri'ne 3 kişi katıldılar, System.String[]

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Trabzon'da çelenk sunma töreni düzenlendi.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Trabzon Valiliği önünde gerçekleştirilen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Şehit Aileleri Derneği Trabzon Şube Başkanı İsmail Karaca katıldı. Çelenk sunma töreninde Atatürk Anıtı'na sırasıyla Trabzon Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi adına çelenk bırakıldı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.


Planlanan diğer etkinlikler, Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. - TRABZON

Çanakkale Zaferi, Trabzon Valiliği, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:50 Kaynak: İHA

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