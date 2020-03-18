Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Şanlıurfa Şehitliğinde tören düzenlendi.



Dünya çapında büyük bir salgın haline gelen korona virüs tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile tören mangası katıldı.



Şehitlik anıtına Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Garnizon Komutanlığı ve Şehit Aileleri Derneğinin çelenk sunumunun ardından, şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden tören, Vali Erin ve beraberindekilerin şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etmesiyle sona erdi. - ŞANLIURFA