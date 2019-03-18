Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zaferinin 104. Yılı Kutlandı

Çanakkale Zaferinin 104. Yılı Kutlandı

1 saat önce

Çanakkale Zaferinin 104. Yılı kutlandıTEKİRDAĞ - Çanakkale Zaferinin 104. Yılı nedeniyle Tekirdağ şehitlik abidesinde tören düzenlendi.

Çanakkale Zaferinin 104. Yılı kutlandı

TEKİRDAĞ - Çanakkale Zaferinin 104. Yılı nedeniyle Tekirdağ şehitlik abidesinde tören düzenlendi. Törende günün anlam nedeniyle atış mangası tarafından havaya saygı atışı yapıldı.
Çanakkale Zaferinin 104. Yılı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da kutlandı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın Muratlı Caddesinde bulundan Şehitler Abidesinde düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehitlik Abidesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Daha sonra Şehitlik anıtına çelenk sunulurken akabinde atış mangası tarafından havaya üç el ateş edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çanakkale, Genel
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