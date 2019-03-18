Çanakkale
Zaferinin 104. Yılı kutlandı
TEKİRDAĞ - Çanakkale Zaferinin 104. Yılı nedeniyle Tekirdağ
şehitlik abidesinde tören düzenlendi. Törende günün anlam nedeniyle atış mangası tarafından havaya saygı atışı yapıldı.
Çanakkale Zaferinin 104. Yılı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da kutlandı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'nın Muratlı
Caddesinde bulundan Şehitler Abidesinde düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt
, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, İl Jandarma
Komutanı Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat
, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehitlik Abidesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Daha sonra Şehitlik anıtına çelenk sunulurken akabinde atış mangası tarafından havaya üç el ateş edildi.