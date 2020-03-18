Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya'da törenle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya'da törenle kutlandı - Son Dakika

Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya'da törenle kutlandı

6 saat önce

Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya'da törenle kutlandı Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Sakarya'da anma programı düzenlendi.

Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya'da törenle kutlandı

SAKARYA - Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Sakarya'da anma programı düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Gerçekleşen törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Necdet Tömekçe, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, çelenk sunumunu, şehitliğe karanfil bırakılması ve Vali Nayir'in şehitlik anı defterini imzaladığı tören, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesiyle devam etti.

Program sonrasında Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitliğe geçerek mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya'da törenle kutlandı

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

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