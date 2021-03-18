Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde SAÜ TÖMER'den anlamlı paylaşım - Son Dakika

Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde SAÜ TÖMER'den anlamlı paylaşım
18.03.2021 12:41
Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) uluslararası öğrencileri ile Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde bu zafer ile özdeşleşen "Eledim Eledim" adlı ağıtı seslendirdiler.
Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) uluslararası öğrencileri ile Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde bu zafer ile özdeşleşen "Eledim Eledim" adlı ağıtı seslendirdiler.
Dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen ve Sakarya Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler Çanakkale için söyledikleri "Eledim Eledim" adlı ağıtla savaşın acıları ve o kutlu zaferin geliş hikayesini yüreklere kazıdılar. Bu anlamlı paylaşımla zaferin ruhuna uygun bir anma gerçekleştirdiler.
Uluslararası öğrencilerle gerçekleştirilen "Türkçe İçin Söyle" projesi kapsamında daha önce de farklı türküler seslendirildi. Bu projenin dördüncü ise Çanakkale Zaferi'ne ithaf edildi. - SAKARYA
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