Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zaferinin Yıldönümünde Şehitler Anıldı

Çanakkale Zaferinin Yıldönümünde Şehitler Anıldı

1 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Çanakkale Zaferinin Yıldönümünde Şehitler Anıldı, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

. Osmanbey'deki yeni şehitlikte düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, milletvekilleri, kaymakamlar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlik anıtına çelenklerin sunumu, şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törenin ardından Vali Erin ile beraberindekiler, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki askeri şehitliği de ziyaret ederek dua etti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Çanakkale, Yaşam
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