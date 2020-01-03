Çanakkale zeytinyağının yüzlerce yıllık hikayesi müzede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale zeytinyağının yüzlerce yıllık hikayesi müzede - Son Dakika

Çanakkale zeytinyağının yüzlerce yıllık hikayesi müzede

6 saat önce

Zeytinyağının yüzlerce yıllık hikayesi müzedeÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı turistik Küçükkuyu beldesinde bulunan ve Türkiye'de ilk olan Adatepe Zeytinyağ Müzesi'nde, yüzlerce yıl önceden günümüze zeytinyağının yapılışında kullanılan her türlü malzeme sergileniyor.

Zeytinyağının yüzlerce yıllık hikayesi müzede

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı turistik Küçükkuyu beldesinde bulunan ve Türkiye'de ilk olan Adatepe Zeytinyağ Müzesi'nde, yüzlerce yıl önceden günümüze zeytinyağının yapılışında kullanılan her türlü malzeme sergileniyor. Yabancılar arasında daha çok Amerikalı ve Japon turistlerin gezdiği müzede 300'e yakın eser sergileniyor.

Küçükkuyu beldesinde, 2001'de kurulan Adatepe Zeytinyağ Müzesi, Türkiye'nin ilk zeytinyağı müzesi olma özelliğini taşıyor. Yüzlerce yıl önceden günümüze kadar zeytinyağı üretiminde kullanılan her alet ve edevatın tanıtıldığı müze 19 yıldır, ilgiyle ziyaret ediliyor. 300'e yakın ürünün sergilendiği müzede, kullanılan ilk sırıklar, zeytin tarakları, örme sepetler, amforalar, taş baskı sistemleri gibi geleneksel zeytinyağı yapım ürünleri yer alıyor.

Adatepe Zeytinyağ Müzesi hakkında bilgi veren Müze Rehberi Mehmet Çamkıran, ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Burası Türkiye'nin ilk özel zeytinyağı müzesi. Bina 1950'li yılların sonunda sabunhane olarak yapılmış. 2001 yılında ise 5 girişimci tarafından alınan binada, zeytinyağının yüzyıllar içindeki yolculuğu anlatılmaya başlandı. Zeytinin toplanmasından soframıza gelene kadarki süreci, o dönem kullanılan araç ve gereci burada görmek mümkün. Gelişen teknolojiye bağlı olarak artık modern üretim tekniklerinin kullanılmakta. Zeytinyağını çıkarmanın en ilkel hali olan ayak teknelerinden, sonrasında yerini alan makaralı preslere kadar uzanan sistemler burada yer alıyor. Şu an günümüzde az kalmasında rağmen kullanılmaya devam edilen taş baskı sisteminde, zeytin hamuru torbalara konuluyor. Torbalar içindeki zeytine baskı uygulanıp, orta bölüme yağlar toplanıyor. Bu sistem de yaklaşık 2 bin 500 yıl önce kullanılmaya başlanmış. Günümüze kadar gelen mengeneli sistem, sıkıştırma esasına dayanıyor. Sadece sistem içinde kullanılan teknoloji değişmiş. Ahşaptan döküm demire, eşeklerin çevirmesiyle sıkıştırılan mengeneden, hidrolik baskıya geçilmiş dedi.

Müzede 300'e yakın eser bulunduğunu sözlerine ekleyen Çamkıran, farklı dönemlerden kalma amforaların büyük dikkat çektiğini ve müzeye gelen yabancılar arasında en yoğun ilgiyi Amerikalı ve Japon turistlerin gösterdiğini söyledi.

Çanakkale zeytinyağının yüzlerce yıllık hikayesi müzede

Çanakkale, Ayvacık, Adatepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şenol Güneş'ten Merih Demiral itirafı: Beşiktaş'a almak istedim
Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil Atiye'nin çekildiği Göbeklitepe, National Geographic'nin 2020'nin en iyileri listesinde Son dakika: İran-ABD gerilimine Türkiye'den ilk yorum: Derin endişe duyuyoruz

Son Dakika Haberleri
17:42 Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı - Son Dakika
17:42 Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
17:42 Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm Projesi" - Son Dakika
17:40 Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 ay hapis cezası onandı - Son Dakika
17:35 7 bin üniversite öğrencisi ikametgahını Kütahya'ya aldırdı - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 17:45:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale zeytinyağının yüzlerce yıllık hikayesi müzede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]