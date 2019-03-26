Çanakkale Ziraat Odası Meclisi' Nin 2019 Yılı Üretim Sezonu İle İlgili Açıklamaları

2019 üretim sezonuna girdiğimiz şu günlerde, üreticilerimizi rahatlatmak ve onlara moral olmak için tüm sektörün birlikte hareket ederek üreticilerimizin çıkarları doğrultusunda çalışmaları gerekmektedir.

Girdi fiyatlarının, işçilik fiyatlarının, kısacası üretim maliyetlerinin bir önceki yıla göre yaklaşık olarak % 50 arttığı yeni bir üretim sezonuyla karşı karşıyayız. Bu olumsuzluktan üreticilerimizin en az seviyede etkilenmesi için birtakım önlemler alınması gerekmektedir. Üretimde olabildiğince az masraf yaparak, en fazla kârı elde etmek için çaba sarf edilmelidir.

Üreticilerimiz dikim planlamalarını yaparken çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Yetiştirebilecekleri ve bakabilecekleri kadar alana dikim yaparak, kontrollü bir üretim sezonu geçirmelerinde ciddi şekilde fayda olduğunu düşünmekteyiz.

Üreticilerimizin mümkün olduğunca sözleşmeli üretimi tercih etmeleri fiyat ve satış garantisi açısından önem arz etmektedir.

Üreticilerin ortak makine-ekipman kullanımları mutlaka teşvik edilmeli, bu konu hakkında adımlar atılmalıdır. Tarımda ortak makine kullanımı, az sayıda işletme büyüklüğü ve sermaye yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makinelerini satın alamayan üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böyle projelerin arttırılması üreticilerimizin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek dayanışma içinde üretim yapmalarını sağlayacaktır. Ayrıca makine israfının ciddi şekilde önüne geçilecektir. Üreticiler üretimde ihtiyaçları olan tüm ekipmanları temin etmek zorunda kalmayarak son derece önemli bir kâr elde edeceklerdir.

Diğer sektörlerde çalışanlar için verilen teşvikler, tarım sektöründe çalıştırılacak mevsimlik işçiler için de düzenlenerek verilmelidir. Bu durumun üretimi önemli derecede rahatlatacağı unutulmamalıdır. İlimizde 55 bin çiftçi aile bulunmaktadır. Bu 55 bin aile zaman zaman geçici işçi çalıştırmakta, zaman zaman da geçici işçi olarak çalışmaktadır. Örneğin iş-kur üzerinden tarımda çalışacak geçici işçi alımlarının açılması gerekir. Tarımın en büyük sorunu olan işçi sorununa karşı bu uygulamalar faaliyete geçirildiğinde bu sorun ciddi şekilde ortadan kalkacaktır.

Bölgemizde üretilen ve depolanabilen ürünler için depolama alanları oluşturulması gerekmektedir. Böylece üreticinin ürünlerini tutabilmesi sağlanacak ve stokçuların ve tüccarların ellerine geçmesi engellenecektir. Fakat oluşturulacak bu depoların sanayicinin değil de üreticilere tahsis edilmesi gerekir. Bunun için üreticilere teşvikler verilmelidir. Bu uygulamayla üreticiler ellerindeki ürünleri depolayabilecekleri yerleri olmadıkları için hemen ve ucuza satmak zorunda kalmayacaklardır. Oluşturulacak depolarla üreticiler ürünlerini gerektiği zaman satabilecektir. Bu uygulamayla ürünlerin stokçuların eline geçmesi engellenecektir.

İl ve ilçe yerleşim yerlerinde haftanın her günü hizmet veren belediyelerin kontrolünde olan manavlar, bakliyat ürünleri satılan minyatür üretici pazar yerleri açılmalıdır. Bu yerler sayesinde üreticiler ürünlerini değerinde satacak, tüketiciler de aracılardan kaynaklı olan fiyat pahalılığına maruz kalmayarak, ürünleri daha uygun fiyatlardan satın alabileceklerdir.

Okullar da ilkokuldan itibaren öğrencilere tarımı sevdirecek etkinlikler yapılması gerekmektedir. Bu projeyle, özellikle bölgemizde yetişen ürünlerin nasıl yetiştiğini, ne zorluklarla ürünlerin sofralara geldiğini çocuklarımızın görmeleri sağlanacaktır. Bu konu çocuklarımızın ürünleri israf etmemelerini de sağlaması açısından da oldukça önemlidir.

Her yıl düzenli olarak hatıra ormanları oluşturulmakta ve buralar da fidan dikimleri yapılmaktadır. Yapılan bu tür etkinliklerde zaman zaman meyve alınabilecek çeşitler seçilmesi önemlidir.

Bölge tarımının tanıtımı ve çeşitliliğini göstermek adına ilin daha çok misafir ağırladığı bölgelerde ve transit geçiş noktalarında ilimize özgü üretilen ürünlerin tanıtılması için planlamalar yapılmalıdır.

Üreticilerin işletme sermayelerini karşılama görevi üstlenen finans kuruluşları, üreticilere zorluk çıkarmadan ihtiyaçlarını karşılamalıdırlar. Bu sayede üretim aşamasında destek bulan üreticiler ürünlerini daha kaliteli ve verimli olabilmesi için uygun olan ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.

Bu sene zorlu geçecek olan tarım sezonunu, tarım camiası olarak birbirimize omuz omuza vererek, destek olarak, birlik ve beraberlik içerisinde daha kolay geçireceğimizin farkındayız. Bu bağlamda tedarikçisinden finansçısına kadar tarım sektöründe bulunan herkesin, üretim sezonuna kendilerini iyi hazırlayıp üreticilerimize sahip çıkması gerekmektedir. Üreticilerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında mazeretlerle üreticiyi üretimden uzaklaştırmamaları gerekmektedir. Üretimde ihtiyaçları olan mallar zamanında tedarik edilmelidir. Üretmek isteyen üreticilerimize her türlü kolaylıklar sağlanarak üretimlerini sürdürmeleri için imkânlar sağlanmalıdır.

Hastalıklarla mücadele konusunda yine ilgili kurumlar sürekli sahada üreticinin yanında olarak dikim planlamasından, son hasada kadar sahadan ayrılmayarak üreticimizle birlikte hareket etmesi, üreticilerimiz için önemli konuların başında gelmektedir.

Sektördeki tüm kurumlar üreticilerimiz adına faydalı çalışmalar yürütmelidirler. Örneğin, üniversitemizin bu dönem kendilerine belirlemiş olduğu hedeflerin arasında tarımın olması üreticilerimiz adına bizleri oldukça mutlu etmiştir. Bu sayede bilimsel olarak da tarımın gelişmesi için çalışmalar yapılacak, üreticilerimizin üretimlerinin artırılması için yeni modeller geliştirilerek katkı sağlanacaktır. Bu gibi çalışmaların her geçen gün artması tarımı daha da ileriye taşıyacaktır.

Ayrıca Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinde eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenciler, tarımsal üretimle uğraşan üreticilerimizin işletmelerinde staj görmeleri hem öğrenciler için hem de sektör için oldukça önemlidir. Öğrenciler teorik olarak işlediklerini bu işletmelerde direk olarak uygulamasını yapma fırsatı doğacaktır. Bunun önünün açılması için gerekli planlamalar yapılması gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni üretim sezonunda, bölgemizde ve ülkemizde bulunan tüm üreticilerimizin, ürünlerinin bol ve kazançlı olmasını, üretim sezonun da karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluklardan en az derece de etkilenmelerini dileriz. Tüm üreticilerimize hayırlı bir üretim sezonu diliyor, kazançlarının bereketli olmasını dileriz. Ayrıca tüketicilerimizin de yanlarında olduğumuzu unutmamaları gerektiğini belirterek, kaliteli ve daha düşük fiyatlarda ürünlere ulaşmalarında her zaman destekçileri olduğumuzu belirtip hayırlı ve bereketli günler dileriz.