Çanakkale Ziyaretiyle Öğrencilere Milli Birlik Ruhunu Aşılıyor

Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü kapsamında Düzce Üniversitesi, gerçekleştirdiği ziyaretle; tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nın önemini gelecek kuşaklara aktarmaya, Çanakkale'de şanlı bir tarihin nasıl yazıldığını ve ecdadımızın en zor şartlar...

Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü kapsamında Düzce Üniversitesi, gerçekleştirdiği ziyaretle; tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nın önemini gelecek kuşaklara aktarmaya, Çanakkale'de şanlı bir tarihin nasıl yazıldığını ve ecdadımızın en zor şartlar altında gösterdiği destansı kahramanlıkları öğrencilerimize tekrar yaşatma bilinciyle bu tarihi sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyor.



Öğrencilere, geçmişten bu güne devam eden milli birlik ve beraberlik ruhunun aşılanması amaçlanan ve Düzce Üniversitesi tarafından 3.'sü düzenlen Çanakkale Şehitliği ziyaretine; Üniversite Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, Daire Başkanları Tahir Güney ve Mehmet Aygan, idari personeller ve çok sayıda öğrenci katıldı.



"Çanakkale geçilmez!" gerçeğinin tarihe altın harflerle yazıldığı topraklarda, Kocatepe, Conkbayırı, Arı Burnu gibi Çanakkale'nin stratejik cepheleri ziyaret edilerek o gün yaşanan tarihi olaylar ve kahramanlıklar, rehberlerin eşliğinde Düzce Üniversitesi mensuplarıyla paylaşıldı.



Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde 11 farklı salonda gösterilen; Harbe Giriş, Nusret, İtilaf Devletlerinin Muharebe Planları, Rumeli Mecidiye Tabyası, Kara Muharebelerine Hazırlık, Dönüm Noktası, Siper Muharebeleri, Gök Kubbeden Gelibolu, Çanakkale Geçilmez, Hatıralar ve 1915'ten Günümüze adlı sinevizyon görüntüleri izleyen öğrencilerimiz, bu şanlı zafer hakkında geniş çaplı bilgi edinme fırsatı elde etti.



Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde; 57. Piyade Alay Şehitliğini görme fırsatı bulan öğrenciler, savaşın Çanakkale Boğazı'ndaki eşsiz destanını rehberlerden dinledi. O tarihi günleri zihinlerinde tekrar canlandıran Düzce Üniversitesi öğrencileri, kahramanlarımızın hikayeleriyle duygusal anlar yaşadı. Savaş meydanını ziyaret etme ayrıcalığını da yaşayan Üniversite öğrencileri, bağımsızlık uğruna ölüme seve seve koşan aziz şehitlerimizi ziyaret ederek onlara rahmet ve minnet duygularını, dualar eşliğinde dile getirdi.



Tarihi ziyaretle atalarının, tüm imkansızlıklara rağmen dinini, vatanını ve değerlerini korumak amacıyla gösterdiği eşsiz mücadele ruhunu yerinde gören öğrencilerimiz, kendilerine bu fırsatı sağlayan başta Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere Üniversite Yönetimine teşekkür etti.



Düzce Üniversitesi; gelecek yıllarda da düzenli olarak gerçekleştireceği tarihi gezilerle mili birlik ruhunu, geleceğimizin teminatı olan gençlere aşılamayı ve ilelebet yaşatmaya devam edecek. - DÜZCE

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