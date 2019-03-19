Son Dakika Haberleri: Çanakkalede En Fazla Şehit Veren Dağ Yöresinde Dağcılar Dedeleri İçin Yürüdü

Çanakkalede En Fazla Şehit Veren Dağ Yöresinde Dağcılar Dedeleri İçin Yürüdü

16 dakika önce

Çanakkale'de en çok şehit veren Bursa'nın dağ yöresindeki dağcılar, şehit dedeleri için 1620 rakımlı Dümen Dağı Zirvesi'ne çıkarak Türk Bayrağı'nı yeniledi.

Çanakkalede En Fazla Şehit Veren Dağ Yöresinde Dağcılar Dedeleri İçin Yürüdü, System.String[]
Çanakkale'de en çok şehit veren Bursa'nın dağ yöresindeki dağcılar, şehit dedeleri için 1620 rakımlı Dümen Dağı Zirvesi'ne çıkarak Türk Bayrağı'nı yeniledi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tanıtım ve doğa gönüllüleri grubundan Yüksel Esen ve Oktay Tüfekçi Çanakkale Şehitleri anısına, dağ yöresinin en yüksek tepesi olan 1620 rakımlı Dümen Dağı zirvesine çıktı. Dağcılar geçen yıl astıkları ve yıpranan bayrağı değiştirmek için Şehitler anısına yürüyüş yaptı. Dağcılar akabinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunup zirvede İstiklal Marşı'nı söylediler.

Dağ yöresinin Çanakkale Savaşlarında en fazla şehit veren bölge olduğunu dile getiren grup üyesi Oktay Tüfekçi, "Çanakkale Şehitlerimiz başta olmak üzere ecdadın anısını yaşatmak için bu yürüyüşü yaptık ve gruplarımızca dikilen zirve gönderinin bayrağını değiştirmeyi de kendimize görev addettik" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:23 Kaynak: İHA

Bursa, Çanakkale, Güncel
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