Son Dakika Haberleri: Çanakkaleli AK Kadınlardan 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği
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Çanakkaleli AK Kadınlardan 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği

1 saat önce

AK Parti Çanakkale Kadın Kolları üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP ll 2018' faaliyetleri kapsamında, Ensar Vakfi Çanakkale Şubesi ile ortaklaşa yürütülen '7/24 Engelsiz Kitap Kahve'de 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği gerçekleştirdi.

Çanakkaleli AK Kadınlardan 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği, System.String[]

AK Parti Çanakkale Kadın Kolları üyeleri, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının 'Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP ll 2018' faaliyetleri kapsamında, Ensar Vakfi Çanakkale Şubesi ile ortaklaşa yürütülen '7/24 Engelsiz Kitap Kahve'de 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği gerçekleştirdi.


Proje Koordinatörü Dilek Şahin, projenin Çanakkale'de ses getirdiğini ve etkinliklerin hızla devam edeceğini söyledi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
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