Çanakkaleli AK Kadınlardan 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği
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AK Parti Çanakkale Kadın Kolları üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP ll 2018' faaliyetleri kapsamında, Ensar Vakfi Çanakkale Şubesi ile ortaklaşa yürütülen '7/24 Engelsiz Kitap Kahve'de 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
AK Parti Çanakkale Kadın Kolları üyeleri, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının 'Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP ll 2018' faaliyetleri kapsamında, Ensar Vakfi Çanakkale Şubesi ile ortaklaşa yürütülen '7/24 Engelsiz Kitap Kahve'de 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği gerçekleştirdi.
Proje Koordinatörü Dilek Şahin, projenin Çanakkale'de ses getirdiğini ve etkinliklerin hızla devam edeceğini söyledi. - ÇANAKKALE
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