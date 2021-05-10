ÇANAKKALELİ BALIKÇILAR AÇILAMADI, TEZGAHTA ÇEŞİTLİLİK AZALDI - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 3 gündür etkili olan poyraz ve deniz yüzeyindeki müsilaj nedeniyle av yasağı kapsamı dışındaki olta balıkçıları, açılamadı. Balıkhanedeki tezgahlarda ise balık çeşitliliği azaldı.

Çanakkale Boğazı'nda 3 gündür etkili olan poyraz nedeniyle av yasağı kapsamı dışındaki olta balıkçıları, küçük tekneleriyle açılamadı. Poyrazın yanı sıra boğazı kaplayan müsilaj da balıkçıları olumsuz etkiledi. Avlanan balık miktarı azalınca balıkhane tezgahlarında çeşitlilik de azaldı.

Son günlerde tezgahlardaki balık çeşitliliğinin azaldığını söyleyen balıkhane esnafından Şevket Değirmencioğlu, 'Çanakkale'de 3 günden beri rüzgar kuvvetli estiği için tezgahlarda balık çeşitliliği azaldı. Bunun yanında deniz salyası da balık çeşitliliğinin azalmasında etkili oldu. Deniz salyası aşırı derecede çoğaldı. Sadece denizin üstünde değil altında da var. Saros Körfezi'nde deniz salyasından dolayı dalyanlar kurulamıyor. Kurulmadığı için dalyanlardan balık gelmiyor. Bugünden sonra rüzgar etkisini kaybediyor. Havaların düzelmesiyle bolluk bekliyoruz. Çok uçuk fiyatlar yok. Çoğunlukla olta teknelerinden balık alıyoruz. Devamlı çalıştığımız kayıklardan olta balıklarını topluyoruz' diye konuştu.

Balıkhanede bugün istavrit kilosu 30, sarıkanat 75, sardalya 35, kolyoz 40, çinekop 55, levrek 75, çupra 55, somon 90 ve mezgit 70 TL'den satıldı.