Çanakkaleli Besici: Benden 8 TL'ye Aldığı Sütü 55 TL'ye Satıyorlar. Bizim Hakkımızı Kim Savunacak - Son Dakika
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Çanakkaleli Besici: Benden 8 TL'ye Aldığı Sütü 55 TL'ye Satıyorlar. Bizim Hakkımızı Kim Savunacak

14.07.2022 14:44

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Söğütgediği köyünde besicilik yapan İsmail Karaman, kendisinden 8 TL’ye alınan bir litre keçi sütünün marketlerde 55 TL’ye satıldığını belirterek, “Bizim hakkımızı kim savunacak? Ben, buradan Tarım Bakanı’ma ve sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Hak ettiğimiz değeri ne zaman alacağız? Borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Bize kim yardımcı olacak? Haksız kazancın önüne geçecektiniz. Böyle mi geçeceksiniz? Bizi sanayici anlamıyor, siz hiç anlamıyorsunuz. Nereye gideceğiz biz? Satalım mı çiftliğimizi” dedi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Söğütgediği köyünde besicilik yapan İsmail Karaman, kendisinden 8 TL'ye alınan bir litre keçi sütünün marketlerde 55 TL'ye satıldığını belirterek, "Bizim hakkımızı kim savunacak? Ben, buradan Tarım Bakanı'ma ve sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Hak ettiğimiz değeri ne zaman alacağız? Borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Bize kim yardımcı olacak? Haksız kazancın önüne geçecektiniz. Böyle mi geçeceksiniz? Bizi sanayici anlamıyor, siz hiç anlamıyorsunuz. Nereye gideceğiz biz? Satalım mı çiftliğimizi" dedi.

Bayramiç ilçesine bağlı Söğütgediği köyünde keçi besleyen İsmail Karaman, yaşadığı sorunlara tepki gösterdi. Borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiğini söyleyen Karaman, yetkililerden yardım istedi. Karaman, şunları söyledi.

"NEREYE GİDECEĞİZ BİZ? SATALIM MI ÇİFTLİĞİMİZİ"

"Büyük market zincirlerine gittim. Benden 4 TL'ye aldıkları yarım litre sütü 34,5 TL'ye satıyorlar. Benden 8 TL'ye aldığı sütü 55 TL'ye satıyorlar. Bizim hakkımızı kim savunacak? Ben, buradan Tarım Bakanı'ma ve sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Hak ettiğimiz değeri ne zaman alacağız? Çocuğumuzun karşısında ezik kalıyoruz. Borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Bize kim yardımcı olacak? Bizi sanayicilere mecbur ettiniz. Sanayiciden yem alıyoruz, 380 TL. Bu aradaki fahiş fiyat farkını kim önleyecek? Haksız kazancın önüne geçecektiniz. Böyle mi geçeceksiniz? Kim yardımcı olacak bize? Bizi sanayici anlamıyor, siz hiç anlamıyorsunuz. Nereye gideceğiz biz? Satalım mı çiftliğimizi? Çoluğumuzun çocuğumuzun karşısında eziliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Bayramiç, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkaleli Besici: Benden 8 TL'ye Aldığı Sütü 55 TL'ye Satıyorlar. Bizim Hakkımızı Kim Savunacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkaleli Besici: Benden 8 TL'ye Aldığı Sütü 55 TL'ye Satıyorlar. Bizim Hakkımızı Kim Savunacak - Son Dakika
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