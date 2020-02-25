Çanakkaleli çiftçi tarlasında tarihi eser buldu - Son Dakika
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Çanakkaleli çiftçi tarlasında tarihi eser buldu

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir çiftçi, tarlasında tarihi eser niteliğinde yağ kandili ve kaplar buldu.

Çanakkaleli çiftçi tarlasında tarihi eser buldu, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir çiftçi, tarlasında tarihi eser niteliğinde yağ kandili ve kaplar buldu.

Alınan bilgiye göre, Üsküpçü köyünde yaşayan Yılmaz B, tarlada çalıştığı sırada toprak altında bazı cisimler olduğunu fark etti.

Toprağı kazan tarla sahibi, yağ kandili ve kaplara ulaştı.

Durumu jandarmaya bildiren Yılmaz B, yaşadıklarını anlatıp bulduğu tarihi eserleri korumak için başka bir alana gömdüğünü belirtti.

İhbarı değerlendiren ekipler, çiftçinin gösterdiği bölgedeki tarihi eserleri toprak altından çıkardı.

Milattan önce 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yağ kandili ve kaplar, Çanakkale Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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