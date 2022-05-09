Çanakkaleli gençler Atalarının izinde Samsun'a pedal çevirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkaleli gençler Atalarının izinde Samsun'a pedal çevirecek

09.05.2022 16:38

Çanakkale Bisiklet Platformu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde Samsun Turu" etkinliği başladı.

Çanakkale Bisiklet Platformu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde Samsun Turu" etkinliği başladı.

Kordon Boyu'ndaki Troya Atı önünde bir araya gelen bisikletçileri burada Vali İlhami Aktaş karşıladı.

Platform üyelerinden bin 100 kilometre sürecek etkinlik hakkında bilgi alan Aktaş, kendilerine başarı dileğinde bulundu.

Bisiklet Platformu Gönüllüsü Doğancan Çetin, gazetecilere, 10 günde 1100 kilometre pedal çevirerek Samsun'a ulaşacaklarını söyledi.

Bu turun amacının bisiklet kültürüne, bisiklet ile ulaşıma bir farkındalık getirmek olduğunu belirten Çetin, "Aynı zamanda da Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetlerimizi iletmek için bu turu gerçekleştiriyoruz. Bu turun son 50 kilometresi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıktığındaki kurtuluş yolu olacak. Biz de o kurtuluş yolu içerisinde demir atlarımız ile birlikte Çanakkale'den Samsun'a kadar pedal çevireceğiz." dedi.

Berfin Bulut ise ilk kez uzun sürüşe çıktığını ifade ederek, "Amacımız atamıza kendi beden gücümüz ile saygımızı, sevgimizi göstermek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Doğancan Çetin, Berfin Bulut, Kazim Uzun, Ahmet Fahir Dediler, Can Düzdaş, Kerem Özpınar, Tugay Çerezci ve Buğra Yiğit Çanakkale'den Samsun'a uzanan bisiklet yolculuğu başladı.

8 bisikletli Çanakkale'den ilk olarak Biga'ya ardından Bursa, İznik, Hendek, Bolu, Çerkeş, Tosya, Gümüşhacıköy ve Kavak güzergahını izleyerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a ulaşacak.

Törene, Belediye Başkan Vekili Birten Sarıbaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin ile vatandaşlar katıldı.

Çanakkaleli gençler Atalarının izinde Samsun'a pedal çevirecek
Çanakkaleli gençler Atalarının izinde Samsun'a pedal çevirecek
Çanakkaleli gençler Atalarının izinde Samsun'a pedal çevirecek
Çanakkaleli gençler Atalarının izinde Samsun'a pedal çevirecek
Çanakkaleli gençler Atalarının izinde Samsun'a pedal çevirecek

YORUMLAR
500
Çanakkaleli gençler 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak için bin 100 kilometre pedal çevirecek Çanakkaleli gençler 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak için bin 100 kilometre pedal çevirecek Çocuklar, Başkan Yılmaz sayesinde mutluluğa pedal çevirdi Çocuklar, Başkan Yılmaz sayesinde mutluluğa pedal çevirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkaleli gençler Atalarının izinde Samsun'a pedal çevirecek - Son Dakika


Son Dakika
17:14 80 gün süren çalışmalar sonucunda 11 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
17:05 Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
16:41 Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı
16:30 Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a "Gülşen" benzetmesi
16:29 Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
16:22 Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi
16:21 İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı
16:20 Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 17:23:59. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkaleli gençler Atalarının izinde Samsun'a pedal çevirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement