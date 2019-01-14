Son Dakika Haberleri: Çanakkaleli Kadınlar, Pazar Alışverişi İçin File Örüyor

Çanakkaleli Kadınlar, Pazar Alışverişi İçin File Örüyor

1 saat önce

Çanakkale Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi Çalışma Ofisi'nde eğitim alan 25 kadın tarafından örülen fileler, plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla pazar yerinde ücretsiz dağıtılacak.

Çanakkaleli Kadınlar, Pazar Alışverişi İçin File Örüyor, System.String[]
Çanakkale Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi Çalışma Ofisi'nde eğitim alan 25 kadın tarafından örülen fileler, plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla pazar yerinde ücretsiz dağıtılacak.

Türkiye'de 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşet kullanımının ücretli hale gelmesinin ardından, Çanakkale'de file kullanımının yaygınlaştırılması için Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi Çalışma Ofisi'nde 25 kadına file örme eğitimi veriliyor. Kadınların öreceği fileler kentteki pazar yerlerinde, çevre duyarlılığının gelişmesine katkı sunmak amacıyla ücretsiz dağıtılacak.

BAŞKAN GÖKHAN, ÖRÜLEN FİLELERİ İNCELEDİ

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, file örme eğitiminin bir haftadır devam ettiği Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi Çalışma Ofisi'ni ziyaret etti. File ören kadınlarla sohbet eden Başkan Ülgür Gökhan, fileleri inceledi, eğitmen Osman Hikmet Türen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ'

Plastik poşet kullanımının önlenmesine yönelik böyle bir çalışma başlatıldığını belirten Başkan Gökhan, Burada kadınlara file yapımını öğrettiler. Bu fileleri biz de Belediye olarak alacağız ve pazarda değerlendireceğiz. Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacağız. Buradaki amaç naylon poşet yerine file kullanımını sağlamak. Aynı zamanda bu proje Fevzipaşa Mahallemizdeki kadınlara iş imkanı oldu, hem de çevreye duyarlılığımızı ortaya koyduk. Çanakkale halkı, naylon poşet kullanmama konusunda çabuk adapte olur. Bez torba siparişi de verdik. Bu fileleri yapmaya devam edeceğiz. Daha sonra şöyle bir planlamamız var; Evlerdeki gazeteleri toplayıp, onlardan kese kağıdı yapacağız. Ağza temas edecek meyve, sebze olmaz ama patates, soğan gibi ürünler için bu kese kağı kullanılacak. Bu sayede hem gazetelerin geri dönüşümünü sağlayacağız hem de naylon poşetten bir kez daha kurtulmuş olacağız dedi.

Başkan Gökhan, ziyarette file ören kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:09 Kaynak: DHA

Plastik, Fevzipaşa, Çanakkale, Güncel
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