Çanakkaleli kuyumcular da sahte altına karşı WhatsApp ile haberleşiyor - Son Dakika

Çanakkaleli kuyumcular da sahte altına karşı WhatsApp ile haberleşiyor

ÇANAKKALE'de, kuyumcular sahte alın satışlarına karşı aralarında oluşturulan WhatsApp grubu ile şüphelendikleri kişilerin ve ürünlerin fotoğraflarını birbirleriyle paylaşıyor.

Çanakkaleli kuyumcular da sahte altına karşı WhatsApp ile haberleşiyor, System.String[]

ÇANAKKALE'de, kuyumcular sahte alın satışlarına karşı aralarında oluşturulan WhatsApp grubu ile şüphelendikleri kişilerin ve ürünlerin fotoğraflarını birbirleriyle paylaşıyor. Bu sayede dolandırıcılar ve altın hırsızları kısa sürede yakalanıyor. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, "WhatsApp grubunu çok sık kullanıyoruz. Çalıntı olan, altın olmayan ürünlere karşı önlem almak, hem de yeni fiyatlanmaların ciddi derecede hızlı bir şekilde güncellenmesini WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz" dedi.

Çanakkale'de faaliyet gösteren 40 kuyumcu ve personelden oluşan 150 kişi, 8 yıl önce kendi aralarında oluşturdukları iki WhatsApp grubu ile altın dolandırıcılığına karşı mücadele ediyor. Fiyatların son günlerde artması nedeniyle altın dolandırıcıların ve hırsızların iştahını kabartırken, kuyumcular WhatsApp grubundaki iletişim ağında fiyat değişikliklerinin yanı sıra çalıntı, gramı ve ayarı düşük altın ile sahte altın konularında bilgileri birbirleriyle paylaşıyor. Bu iletişim ağına kuyumcuların dükkanındaki güvenlik kameraları da eklenip, olası bir altın dolandırıcılığı karşısında tüm bilgiler polisle paylaşılarak, dolandırıcıların yakalanması sağlanıyor.

'RİSKLİ BOYUTA SAHİBİZ'Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, "Altının dünyada uluslararası piyasalardaki ons bazındaki yükselişi ciddi derecede fiyatlanmalara sebep oldu. Buna ait birtakım önlemler almaya çalıştık. Zaten güvenlik nezdinde kurduğumuz bir WhatsApp grubu vardı. Bu grupta çalıntı, hırsızlık mallarına karşı önlemler alıyoruz. Fiyatlanmaların çok yüksek seviyelere çıkması kalpazanların iştahını arttırıyor. Bütün üyelerimizi koruma altında tutabilmek için oluşturduğumuz WhatsApp grubunu çok sık bir şekilde kullanıyoruz. Çalıntı olan, altın olmayan ürünlere karşı önlem almak, hem de yeni fiyatlanmaların ciddi derecede hızlı bir şekilde güncellenmesini WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz. Altındaki bu fiyatlanmalar oldukça, ister istemez riskli boyuta sahip oluyoruz. WhatsApp grubumuzda, hırsızlık ve çalıntı malların yanı sıra hem de dükkanımızda satış yaparken hırsızlara karşı kendi önlemimizi alıyoruz" dedi.WhatsApp grubu ile çok sayıda çalıntı mal yakalandığını belirten Ay, "En son merkeze bağlı Kepez beldemizde bir hırsızlık olayı oldu. Hırsız beldemizdeki kuyumcu arkadaşımızdan çaldığı ürünü, Ayvacık ilçemizde yakalandı. Bu, bizim WhatsApp grubundaki çok hızlı bir şekilde paylaşımlarımız sayesinde oldu" diye konuştu.İLÇELERE YÖNELİYORLARSahte ürün satmaya çalışanların merkezde bu işi başaramayınca ilçelere yöneldiğini de kaydeden Ay, sözlerine şöyle devam etti: "WhatsApp grubumuzda kamera görüntülerindeki şahısları, satmak istedikleri ürünün cinsini, muhtelif belirleyici unsurunu paylaşarak ilçelerdeki meslektaşlarımızı uyarıyoruz. Ziynet türü altınlarda zamanın ciddi bir derece bize verdiği tecrübe doğrultusunda özgül ağırlıklarından, seslerinden, görüntülerinden anlayabiliyoruz. Malum kalpazanlarda kendilerini geliştirdikleri için anlayamadıklarımızda oluyor. Buna istinaden ayar sularımız var, mevcut satılan ürünün ayarını belirleyici unsur olarak. Bunun yanı sıra tamirci arkadaşlarımızla çok hızlı bir şekilde istişare ederek, altın olup olmadığını o ürünlerle paylaşabiliyoruz."'SAHTE ALTINLARIN INI GRUPTA PAYLAŞIYORUZ'

WhatsApp grubunun faydasını çalıntı, sahte altınlarda çok gördüklerini belirten Kuyumcu Murat Özgen ise, "150 kuyumcu arkadaşımız, ilçeler dahil personeliyle iki farklı WhatsApp grubunu kullanıyor. Sahte altın basan kalpazanların bu yöntemini ortadan kaldırmak için sahte altınların fotoğraflarını grupta paylaşıyoruz. Bu paylaşım dahilinde, 2-3 saat ya da 1 gün içinde bu sahte altın dolandırıcıları ya da hırsızları yakalayabiliyoruz" şeklinde konuştu.


Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkaleli kuyumcular da sahte altına karşı WhatsApp ile haberleşiyor - Son Dakika
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