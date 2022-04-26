Çanakkaleli öğrencilerden, VR gözlüklerle Anıtkabir'e sanal ziyaret - Son Dakika

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), 'VRÇOMÜ' projesi kapsamında Kumkale Ortaokulu'nda artırılmış gerçeklik gözlüğüyle (VR), sanal Anıtkabir turu düzenledi.

ÇOMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesindeki Sosyal Sorumluluk Birimi, Kumkale Ortaokulu öğrencilerine VR gözlükler aracılığıyla sanal Anıtkabir turu düzenledi. VR gözlükleri kullanan 65 öğrenci, kendilerini Anıtkabir'de hissettiklerini söyledi. Ayrıca Kumkale Ortaokulu öğretmenleri ve personeli de taktıkları gözlüklerle Anıtkabir'i gezerek, öğrencilerinin heyecanlarına ortak oldu. Projenin koordinasyonunu ise Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Yengin, Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı ve Sosyal Sorumluluk Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Nazan Çalbayram ve Dijital İletişim Birimi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Tamer Bayrak üstlendi.

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