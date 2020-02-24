Çanakkaleli öğrencilere, Mobil Trafik Eğitim TIR'ında eğitim - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, trafik konusundaki farkındalığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Mobil Trafik Eğitim TIR'ında, salı gününe kadar Çanakkale'de eğitim verileceğini belirten Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu, "Yaptığımız planlamaya göre Çanakkale genelindeki gerek taşımacılıkla gelen gerek il merkezinde bulunan okullardaki ilkokul öğrencilerine hem teorik eğitim hem de daha sonra bu teorik eğitimleri uygulayabilecekleri pratik eğitimi, eğiticilerimiz vasıtasıyla veriyoruz. Bunda amacımız tabi ki trafik ülkemizin önemli sorunlarından biri, bu sorunların önüne geçebilmek, küçük yaşlarda bu eğitimlere başlayarak daha sonra daha güvenli trafik ortamı oluşturabilmek amacıyla eğitimleri yapıyoruz. Kendilerine eğitimin ardından çocuk trafik dedektifleri kartı ve kırmızı düdüklerini veriyoruz. Büyüklerinin yapmış olduğu kural ihlallerinde bu düdükleri çalarak büyüklerini uyaracaklar. İleride de kurallara uyan nesiller oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.