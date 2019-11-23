Çanakkaleli öğretmenler şehit meslektaşlarına vefalarını video ile anlattı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 22 Eylül İlkokulu idareci ve öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde meslektaşlarına olan vefalarını "Onun Yerine, Onlar İçin" adını verdikleri video ile anlattı.

22 Eylül İlkokulu idareci ve öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Onun Yerine, Onlar İçin" adlı video klip hazırladı. Videoda yer alan eğitimciler, şehit öğretmenlerin fotoğraflarıyla hazırladıkları çalışmada bugüne kadar hayatını kaybetmiş meslektaşlarına vefalarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün olduğu gibi bugün de tüm öğretmenlerin, öğrencilerinin gönüllerini zenginleştirerek ufuklarını açan, ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli aktörler olduğunu söyledi. Öğretmenlerin kutsal bir vazife yerine getirdiğini aktaran Akman, "Bu kutsal vazife şuuruyla canlarını feda eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anmak boynumuzun borcudur. Dolayısıyla 22 Eylül İlkokulundaki eğitimcilerimizin sergiledikleri vefa duygusu ve duyarlılık takdire şayandır. Bu vesileyle ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." şeklinde konuştu.

"Her 24 Kasım'da aynı duygusallığı yaşıyoruz"

Ezine 22 Eylül İlkokulu Müdürü Sibel Sağlam Saçal ise her Öğretmenler Günü öncesinde eğitimciler olarak farklı bir duygusallık yaşadıklarını belirtti. Bu özel günde meslek hayatlarının ilk gününe döndüklerini dile getiren Saçal, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yaşadıklarımızı şöyle bir düşünürüz. Öğretmenler Günü yaklaşırken aynı duygusallık yine bizimleydi. Öğretmen arkadaşlarımla Öğretmenler Günü ile ilgili okulumuzda yapacağımız çalışmalar üzerinde planlama yapmaya başladık. Bu eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan 18-22 Kasım tarihleri arasındaki 2019 Mesleki Çalışma Programımızda da yer alan ve Bakanlığımızın Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde ifade bulan öğretmene vefa teması duygusallığımızla örtüşen nokta oldu aslında. Bizim yıllarca mesleki anı biriktirme gibi bir şansımız olmuşken, 'Okulumun bahçesi benim mezarım olsun!' diyen şehit öğretmen Neşe Alten, daha 22 yaşında şehit olan Aybüke öğretmen, sadece 9 ay öğretebilen şehit Necmettin öğretmen ve nice meslektaşlarımızı konuşmaya başladık. 'Öğretmene Vefa' temasının en çok yakışacağı meslektaşlarımızdı onlar. 'Onun Yerine, Onlar İçin' dedik ve tamamen amatörce, kendi imkanlarımız dahilinde ama hissederek, hikayelerini bilerek, mesleğimizin kutsallığını bir kez daha yaşayarak videomuzu oluşturduk."



Sibel Sağlam Saçal, şehit öğretmenlerin misyonunu ve anısını yaşatmanın tek yolunun onların yerine de öğretmenlik yapmak olduğunu ifade ederek "Bunu yapabilirsek onlara olan vefa borcumuzu bir nebze ödemiş olabiliriz." dedi.