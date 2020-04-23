Çanakkaleli taksicilerden konvoylu 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Çanakkale'de faaliyet gösteren taksiciler, korona virüs nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü kutlamak adına kent merkezine konvoy oluşturdular.



Çanakkale'de yaklaşık 50 taksici, edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü kutlamak adına Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve İskele Meydanı'nda tur attılar. Korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen kutlamalarda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten taksiciler, alkış ve korna sesleri eşliğinde kent merkezinde bir süre tur atarak tekrar işlerinin başına döndüler.



"Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklarımıza armağan ediyoruz"



Yapılan organizasyonla ilgili açıklama yapan taksici Şener Çekiç, "Çanakkale'yi biliyorsunuz; Ecdadımızın, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkemize kazandırdığı maneviyatı büyük olan bir şehir. Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün ve çocuklarımızın bayramını anmak için kardeşlerimle beraber toplandık. Bizler Çanakkale'nin emekçileri olan taksicileriyiz. Bizler 130 bin nüfuslu bir şehrin vatandaşlarına hizmet eden bir kesimiz. Yaptığımız bu organizasyonu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza armağan ediyoruz. Allah, inşallah hepimize bu zor günleri atlatmayı nasip etsin. Ülkemize bu zor durumdan bir an önce çıkmayı nasip etsin" dedi.



Bir diğer taksici Sedat Alabak ise " Biz de bugün ülkemizde ve dünyada yaşanan buhrandan biraz olsun kurtulabilmek, topluma faydalı olabilmek ve bir mesaj verebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu bayram, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize ve çocuklarımıza armağan olsun" diye konuştu.



Etkinlik yapılan açıklamaların ardından alkışlarla son buldu. - ÇANAKKALE