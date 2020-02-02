Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın etti - Son Dakika
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Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın etti

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna gelip, yürüyüş yaparak, kafelerde oturdu.

Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın etti, System.String[]

ÇANAKKALE'de, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna gelip, yürüyüş yaparak, kafelerde oturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna geldi. Deniz kenarında yürüyüş yapanlar, daha sonra kafelerde oturdu. Kent sakinleri, güneşli havayı değerlendirmek için deniz kenarına geldiklerini ve hafta sonunu güzel geçirdiklerini söyledi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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