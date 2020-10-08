Çanakkkale'de doluya karşı battaniye, kilim ve karton önlemi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de yağması beklenen doluya karşı sürücüler otomobillerinin üzerlerini battaniye, kilim, çarşafla örtüp, kartonla kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısında bulunduğu illerden biri olan Çanakkale'de vatandaşlar, tedbirlerini aldı. Bugün ve yarın etkili olması beklenen yağış öncesi, çok sayıda araç sahibi, otomobillerinin üzerlerini battaniye, kilim ve çarşaf örtüp, kartonlarla kapattı.

Doluya karşı otomobilinin üzerini karton ve halı ile kapatarak önlem alan İbrahim Oğraş (62), "Arabamın üzerine halı, altına karton koydum. Dolu yağışıyla ilgili uyarı var. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Dolu yağıp, yağmaması ise Allah'ın takdiridir" dedi.EDREMİT'TE KAPALI PAZAR YERİNE AKIN ETTİLER

Balıkesir'in Edremit ilçesinmde de vatandaşlar dolu yağışına karşı araçlarını kapalı pazaryerine getirdi. Pazaryeri araçlarla dolup, taştı. Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerlerini battaniye, kilim ve çarşafla kapattı.

- Çanakkale