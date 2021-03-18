Çanakkkale Zaferinin 106'ıncı yl dönümü - Son Dakika

Zonguldak'ta Çanakkale Zaferinin 106.yıl dönümü sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak programlar düzenlendi.

Zonguldak'ta Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıldönümü nedeniyle sosyal mesafeli bir diz etkinlikler yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Ardından Vali Tutulmaz yönetimindeki protokol üyeleri, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'i ziyaret etti.

Ziyarette Çanakkale Zaferinin yıl dönümü anıldı. Son olarak olarak Vali Mustafa Tutulmaz, önderliğinde protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek, İlhan Varank Kız Anadolu Lisesi'nde Cepheden Cepheye isimli oratoryo programına katıldı.

Programın sonunda ise protokol üyeleri Zonguldak Valiliği tarafından Polisevinde düzenlenen yemeğe katıldı. Yemekte ise Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı operasyonu sırasında şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın anne ve babası Tülay-Tacettin Yılmaz'a Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından övünç madalyası takdim edildi. - ZONGULDAK