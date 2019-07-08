Son Dakika Haberleri: Canalp Cansun, Türkiye Satranç şampiyonu
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Canalp Cansun, Türkiye Satranç şampiyonu

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcusu Canalp Cansun, Gençler Türkiye Satranç Şampiyonu oldu.

Canalp Cansun, Türkiye Satranç şampiyonu, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcusu Canalp Cansun, Gençler Türkiye Satranç Şampiyonu oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası İstanbul'da tamamlandı. 34 ilden en iyi 188 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Canalp Cansun elde ettiği 7 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puanın sahibi olarak Gençler Türkiye Satranç Şampiyonu oldu. Turnuvayı 6,5 puanla tamamlayan Büyükşehirli diğer sporcular Selcan Ayberk Aydoğdu ve Göktürk Kağan Kılıç ise dokuzunculuğu paylaşarak ödül almaya hak kazandılar.

Türkiye'yi temsil edecek

Turnuvayı yenilgisiz tamamlayan Canalp Cansun, kasım ayında yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonası Finali'nde yarışacak 12 isim arasına girmeyi başardı. Cansun ayrıca ekim ayında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:32 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul, Türkiye, Spor
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