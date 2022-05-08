Canan Arıtman Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Canan Arıtman Son Yolculuğuna Uğurlandı

08.05.2022 20:37

İzmir'de 72 yaşında hayata gözlerini yuman eski CHP milletvekili tıp doktoru Canan Arıtman, toprağa verildi.

KERİM UĞUR

İzmir'de 72 yaşında hayata gözlerini yuman eski CHP milletvekili tıp doktoru Canan Arıtman, toprağa verildi.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve cuma gecesi rahatsızlanarak hayatını kaybeden Canan Arıtman için bugün Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından tören düzenlendi.

Törene Arıtman'ın ailesi ve sevenlerinin dışında; CHP İzmir Milletvekilleri, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanlarının yanı sıra İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, eski AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan da katıldı. Muharrem İnce, "Canan hanımla milletvekilliği yaptık. İlkeli, duruşu olan Atatürkçü, yurtsever bir Türk kadınıydı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başısağolsun. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum herkese" dedi.

Kılınan namazın ardından Arıtman'ın cenazesi İzmir Doğanay Mezarlığı'na defnedildi.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de çelenk gönderdi.

ARITMAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

Arıtman, 1 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlığını yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda tamamladı. Serbest doktorluk yapan Arıtman ayrıca İzmir Karşıyaka Belediye Meclis Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ege Kadın Dayanışma Vakfı ve KADER Kurucu Üyesi oldu. Karşıyaka Soroptimist Kulüp İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı, Kadın Hakları Derneği İzmir Şubesi Kurucu Üyesi olarak çalıştı. TBMM 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilliği yapan Arıtman'ın iki çocuğu bulunuyor.

Canan Arıtman Son Yolculuğuna Uğurlandı
Canan Arıtman Son Yolculuğuna Uğurlandı
Canan Arıtman Son Yolculuğuna Uğurlandı
Canan Arıtman Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Canan Arıtman Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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