Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 42 yaşındaki Canan Çeviren'i tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne'ye "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davada indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve emlakçılık yapan Canan Çeviren (42), 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından emniyete giden Ferhat İnne, cinayeti itiraf ederek tutuklandı. İnne hakkında kasten öldürme' suçlamasıyla açılan davada son kez hakim karşısına çıktı. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya İnne, SEGBİS yöntemiyle katılırken öldürülen Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar, yakınları ve kadın örgütlerinin temsilcileri de davayı takip etti.

Karar duruşmasında Canan Çeviren'in ailesinin avukatı "kasten öldürmeden" değil "tasarlayarak kasten öldürmede" suçundan ceza verilmesini istedi. Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Sanık bu suçu tasarlayarak işlemiştir. Olay yerine yanında iki silah ve pasaportla gitmiştir. Olayın kamera görüntülerinde de görüldüğü gibi 18 saniye konuşmuş, ardından ateş etmiştir. Bu suçu tasarlayarak işlediğini düşünüyor ve indirim yapılmamasını istiyoruz" dedi. Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar da, ablası öldüren Ferhat İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istedi.

Son savunmasını ağlayarak yaptı, indirim alamadı

Canan Çeviren'in katil zanlısı Ferhat İnne, duruşmada ağlayarak son savunmasını yaptı. Çok pişman olduğunu ve adalete güvendiğini söyleyen Ferhat İnne, "Tanışmamızdan itibaren benim evli olduğumu biliyordu, sürekli tehdit ediyordu. Sürekli eşimden boşanmamı istiyordu. Kasten öldürmedim, Allah'a ve adalete güveniyorum. Öldürme kastıyla ateş etmedim. Öldürmek istesem alnından vururdum. Ben burada olmaktan dolayı çok utanıyorum ve çok pişmanım" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti Canan Çeviren'i öldüren Ferhat İnne'ye "kasten öldürme" suçundan indirimsiz müebbet hapis cezası verdi.

"Sanki cepheye gider gibi iki silahını da yanında götürmüş"

Davanın ardından açıklama yapan Ailenin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Avukat İplikçi "Herhangi bir haksız tahrik iyi hal indiriminin uygulanmaması bizim için sevindirici. Ancak biz bu suçun tasarlayarak işlendiğini düşünüyoruz. Bunun için de ağırlaştırılmış müebbet alana kadar bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar, mahkeme çıkışında gözyaşlarına boğuldu. Ablasının katilinin ağırlaştırılmış müebbet almasını isteyen Serpil Çınar'ı aile üyeleri teselli etti. Serpil Çınar, "Bu karar bizim için tabi ki de tatmin edici değil. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk. Caydırıcı olmadığı sürece bu cinayetler devam edecek. İstediğimiz ağırlaştırılmış müebbetti. İki tane silahını yanında götürmüş sanki cepheye gider gibi. Geldi masum bir kadını öldürdü. Ablama 'Karıma sen mi mesaj attın?' diyor. O da 'Hayır mesaj atmadım' diyor ancak gelip ablamı öldürdü. Öldürdükten sonra bile canice elini sallayarak kadına bağırıyor. Bir de 112'yi aramış burada kendini savunmaya çalışıyor. İlk müdahaleyi yapmış olsaydı ablam şu an yaşıyor olacaktı" diye konuştu. - MANİSA