Üye Girişi
Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası - Son Dakika

Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası

08.02.2022 21:34
Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 42 yaşındaki Canan Çeviren'i tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne'ye "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davada indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 42 yaşındaki Canan Çeviren'i tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne'ye "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davada indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve emlakçılık yapan Canan Çeviren (42), 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından emniyete giden Ferhat İnne, cinayeti itiraf ederek tutuklandı. İnne hakkında kasten öldürme' suçlamasıyla açılan davada son kez hakim karşısına çıktı. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya İnne, SEGBİS yöntemiyle katılırken öldürülen Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar, yakınları ve kadın örgütlerinin temsilcileri de davayı takip etti.

Karar duruşmasında Canan Çeviren'in ailesinin avukatı "kasten öldürmeden" değil "tasarlayarak kasten öldürmede" suçundan ceza verilmesini istedi. Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Sanık bu suçu tasarlayarak işlemiştir. Olay yerine yanında iki silah ve pasaportla gitmiştir. Olayın kamera görüntülerinde de görüldüğü gibi 18 saniye konuşmuş, ardından ateş etmiştir. Bu suçu tasarlayarak işlediğini düşünüyor ve indirim yapılmamasını istiyoruz" dedi. Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar da, ablası öldüren Ferhat İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istedi.

Son savunmasını ağlayarak yaptı, indirim alamadı

Canan Çeviren'in katil zanlısı Ferhat İnne, duruşmada ağlayarak son savunmasını yaptı. Çok pişman olduğunu ve adalete güvendiğini söyleyen Ferhat İnne, "Tanışmamızdan itibaren benim evli olduğumu biliyordu, sürekli tehdit ediyordu. Sürekli eşimden boşanmamı istiyordu. Kasten öldürmedim, Allah'a ve adalete güveniyorum. Öldürme kastıyla ateş etmedim. Öldürmek istesem alnından vururdum. Ben burada olmaktan dolayı çok utanıyorum ve çok pişmanım" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti Canan Çeviren'i öldüren Ferhat İnne'ye "kasten öldürme" suçundan indirimsiz müebbet hapis cezası verdi.

"Sanki cepheye gider gibi iki silahını da yanında götürmüş"

Davanın ardından açıklama yapan Ailenin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Avukat İplikçi "Herhangi bir haksız tahrik iyi hal indiriminin uygulanmaması bizim için sevindirici. Ancak biz bu suçun tasarlayarak işlendiğini düşünüyoruz. Bunun için de ağırlaştırılmış müebbet alana kadar bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar, mahkeme çıkışında gözyaşlarına boğuldu. Ablasının katilinin ağırlaştırılmış müebbet almasını isteyen Serpil Çınar'ı aile üyeleri teselli etti. Serpil Çınar, "Bu karar bizim için tabi ki de tatmin edici değil. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk. Caydırıcı olmadığı sürece bu cinayetler devam edecek. İstediğimiz ağırlaştırılmış müebbetti. İki tane silahını yanında götürmüş sanki cepheye gider gibi. Geldi masum bir kadını öldürdü. Ablama 'Karıma sen mi mesaj attın?' diyor. O da 'Hayır mesaj atmadım' diyor ancak gelip ablamı öldürdü. Öldürdükten sonra bile canice elini sallayarak kadına bağırıyor. Bir de 112'yi aramış burada kendini savunmaya çalışıyor. İlk müdahaleyi yapmış olsaydı ablam şu an yaşıyor olacaktı" diye konuştu. - MANİSA

Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası
Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası
Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası
Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası
Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası
Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası
Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası

YORUMLAR
500

Yunusemre, Manisa, Çınar, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:13 Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu
22:11 Gazeteci Erk Acarer sosyal medyadan paylaştı: İşte Falyalı'nın katil zanlıları!
22:00 Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı
21:58 Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağmur ve fırtına 2 gün sürecek
21:46 Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığıydı! Süper Lig'e geri dönen bu isim resmen imzayı attı
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda can verdi
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 22:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement