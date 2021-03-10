Canan Eraslan Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü oldu

Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürlüğü görevine deneyimli gazeteci Canan Eraslan getirildi.

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezunu olan Canan Eraslan, üniversite yıllarında Türkiye Ekonomi ve New Middle East dergileriyle meslek hayatına adım attı. Ardından dönemin Bugün Gazetesi Ekonomi Servisi'nde muhabirlik, Gün, Ateş ve Akşam gazetelerinde ekonomi editörlüğü ve tüketici köşesi yazarlığı, Gözlem Gazetesi'nin İstanbul Temsilciliği, Star grubunda bir süre yayınlanan Damga gazetesinde 1. sayfa editörlüğü yaptıktan sonra başladığı Türkiye gazetesinde ekonomi müdür yardımcılığı ve ekonomi şefliği görevlerinde bulundu. Eraslan, 17 yıldır Türkiye Gazetesi'nde çalışıyor.

(İHA)