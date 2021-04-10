Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı - Son Dakika

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı

10.04.2021 15:43
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı, System.String[]

Ünlü oyuncu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalanmasının ardından 34 yaşındaki şarkıcı Şimal'e de kanser teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Şimal, saçlarını kestirdiği bir videoyu paylaşarak sevenlerine kötü haberi verdi.

Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Canan Ergüder, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımda meme kanserine yakalandığını ve 1,5 ay önce ameliyat olduğunu duyurdu. Ergüder'in ardından bir kötü haber de genç şarkıcı Şimal'den geldi.

"DIŞIMI SÜSLERKEN SAĞLIĞIMI UNUTMUŞUM"

YouTube kanalı için peş peşe şarkılar okuyarak sevenleriyle buluşturan Şimal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, yapılan biyopsinin ardından meme kanseri tanısıyla kemoterapiye başladı. Saçlarını kestiren Şimal, son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

34 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili dostlarım. İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. Ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak söylemek istediğim şu ki bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek. Dışımı süslerken içimi unutmuşum! Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız . Hem de benim için en önemli şeyi erteledim Sağlığımı! Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz . Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum."

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı

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Son Dakika Magazin Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı - Son Dakika Magazin


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