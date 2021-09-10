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Canan Ergüder ortaya çıktı! Yeni projesi şaşırttı - Son Dakika

Canan Ergüder ortaya çıktı! Yeni projesi şaşırttı

10.09.2021 16:48
Canan Ergüder ortaya çıktı! Yeni projesi şaşırttı, System.String[]

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder'den güzel haber geldi. Ergüder, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla çekilen ve Alzheimer Haftası'nda viyona giren 'Sadan Hanım' belgesel sinema filminde rol aldı. İşte Ergüder'in son hali...

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.

'Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi' adlı belgesel sinema filminde rol alan güzel oyuncunun son hali ortaya çıktı.

KARI-KOCA AYNI PROJEDE BULUŞTU

Ülkemizde ve dünyada giderek yaygınlaşan Alzheimer hastalığı, gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süredeki evrelerini de içerdiği 'Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi' adlı belgesel sinema filmine konu oldu. Yönetmen Göksel Gülensoy'un, Sadan Ünüvar'ın çocukluğundan ölümüne kadar Türkiye ve yurtdışında geçen hayatını anlattığı film, Alzheimer Haftası'nın başladığı 21 Eylül'de 'Başka Sinema' platformunun salonlarında gösterime girecek.

Filmde Sadan Ünüvar'ı, o ölmeden 4 yıl önce kendisiyle tanışan ünlü oyuncu Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar'ı ise Kenan Ece oynadı. Serap Aksoy ve Ebru Nil Aydın'ın da oynadığı filme Arsen Gürzap sesiyle güç katıyor.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Sergi, kitap ve filmden oluşan altı yıllık projenin geçen yıl gerçekleşen sergi ayağından sonra bu yıl da dokü-drama türündeki filmi seyirciyle buluşuyor. Film, hem Sadan Hanım'ın ilham veren hayatını gözler önüne seriyor hem de yaşam sürelerinin uzamasıyla yakın gelecekte her üç kişiden birinin Alzheimer olacağı ön görülen ülkemizde hastalığın erken teşhisine dikkat çekiyor.

FİLM VE ÇEKİM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Sadan Ünüvar'ın aynı zamanda damadı olan yönetmen Göksel Gülensoy'un, belgesel film çekme fikri, bundan yaklaşık yedi yıl önce eşinin, babası Ziyaeddin Ünüvar'ın çektiği 8 mm.'lik filmleri kendisine tanıtması ile başlamış. Bundan 60-70 yıl öncesinde çekilmiş Kadıköy, Moda, İstanbul, Washington, Roma, Casablanca ve daha birçok yerden Sadan Hanım'ın görüntülerini içeren tarihi videolardan yola çıkarak filme karar verdiklerini anlatan yönetmen Göksel Gülensoy filmi ve çekim sürecini şöyle anlattı:

"Şadan Hanım'ın eşinin farklı ülkelerde görev alan askeri ataşe olması ve video çekmeye merakından dolayı elimizde yaklaşık 4 buçuk saatlik eşsiz video arşivi vardı. O sıralarda kendisine Alzheimer teşhisi konuldu. Doktoru ve Alzheimer Derneği ile konuşarak hastalığının evrelerini de bilimsel metotla filme aldık. Hastalığı geçirdiği evi, adeta bir stüdyoya döndü. 2014'de benzerliği nedeniyle ulaştığım Canan Ergüder, Sadan Hanım ile de tanışarak o zamandan itibaren projenin içine dahil oldu. Arkadaşım Kutsi Akıllı senaryosunu yazdı. Dünyada bir benzerinin olduğunu zannetmediğimiz bu film ortaya çıktı. Filmimizin, Alzheimer'a dikkat çekme, kendisi ve yakınları Alzheimer'la uğraşan insanlara rehber ve motivasyon sağlama özelliğinin yanı sıra, hayatı dolu dolu yaşamış bir cumhuriyet kadınının ilham veren hayatını geniş kitlelere ulaştırmaya da vesile olacağına inanıyorum."

Canan Ergüder ortaya çıktı! Yeni projesi şaşırttı

Canan Ergüder, Alzheimer, Belgesel, Sinema, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Canan Ergüder ortaya çıktı! Yeni projesi şaşırttı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Canan Ergüder ortaya çıktı! Yeni projesi şaşırttı - Son Dakika
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