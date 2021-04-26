Canan Ergüder rol aldığı diziye veda etti

Meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu Canan Ergüder, başrolünü oynadığı 'Menajerimi Ara' dizisinin son çekim gününden çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, diziye veda etti. Kemoterapi tedavisine devam eden sanatçı, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman ve ekiple çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

"Benim için büyük bir zevkti"

Ergüder yaptığı paylaşıma, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" notunu düştü.

Sanatçıya, hayranlarından çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.