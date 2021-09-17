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Canan Ergüder 'yüzde doksan' Sadan Hanım - Son Dakika

Canan Ergüder 'yüzde doksan' Sadan Hanım

17.09.2021 09:36
Canan Ergüder 'yüzde doksan' Sadan Hanım, System.String[]

YÖNETMEN Göksel Gülensoy, Alzheimer hastası kayınvalidesi Sadan Ünüvar'ın çocukluğundan 2018'deki ölümüne kadar olan yaşamını filme çekti.

YÖNETMEN Göksel Gülensoy, Alzheimer hastası kayınvalidesi Sadan Ünüvar'ın çocukluğundan 2018'deki ölümüne kadar olan yaşamını filme çekti. Alzheimer Haftası'nın başladığı 21 Eylül'de gösterime girmesi planlanan filmde Ünüvar'ı Canan Ergüder canlandırdı. Göksel Gülensoy, çekimlerine 2014'te başladığı filmde Sadan Hanım'ın gençliğini canlandıracak kişiyi bulabilmek için onlarca oyuncu fotoğrafını analiz ettiğini söyledi: "Çene yapısı, elmacık kemikleri, yanak hatları ve burun detaylarını bilimsel yöntemlerle karşılaştırdık. Sadan Hanım ile Canan Ergüder arasında yüzde 90 gibi yüksek bir oranda benzerlik tespit ettik." Gülensoy, bu tespitin hemen ardından menajeri aracılığıyla Canan Ergüder'e ulaştığını ve ünlü oyuncuyu projede rol almaya ikna ettiğini söyledi.

EŞİ DE OYNADI

Canan Ergüder, Alzheimer gibi yaygın görülen bir hastalığa dikkat çeken bu filmde oynamayı kabul ettikten sonra o dönem hayatta olan Sadan Ünüvar'ı evinde ziyaret etmiş, kendisiyle uzun süre sohbet etmişti. Filmde Ünüvar'ın askeri ataşe olan eşi Ziyaettin Ünüvar'ı da Canan Ergüder'in eşi ünlü oyuncu Kenan Ece canlandırdı. Yapım, hem Sadan Hanım'ın ilham veren renkli hayatını gözler önüne seriyor hem de yaşam sürelerinin uzamasıyla yakın gelecekte her üç kişiden birinin Alzheimer olacağı ön görülen Türkiye'de hastalığın erken teşhisinin önemine dikkat çekiyor.

Hayattayken ziyaret etti

Canan Ergüder, "Sadan Hanım"da rol almayı, projenin sosyal yönü kuvvetli olduğu, Alzheimer gibi yaygın ve sinsi ilerleyen bir hastalığa dikkat çektiği için kabul ettiğini dile getirdi. Yönetmen Göksel Gülensoy'un getirdiği teklife "evet" yanıtını verdikten sonra çalışmalara vakit kaybetmeden başlayan ünlü oyuncu, ilk olarak Sadan Ünüvar'la tanıştı. Ünlü oyuncu, belgeselde hayat vereceği Ünüvar'ı daha yakından tanıyabilmek için onu evinde ziyaret etti. Canan Ergüder, hasta yatağındaki Sadan Ünüvar'la uzun süre sohbet etti.

Canan Ergüder 'yüzde doksan' Sadan Hanım
Canan Ergüder 'yüzde doksan' Sadan Hanım

Canan Ergüder, Alzheimer, Yönetmen, Göksel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Canan Ergüder 'yüzde doksan' Sadan Hanım - Son Dakika Magazin


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