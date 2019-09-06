Canan Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
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