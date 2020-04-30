CANAN KAFTANCIOĞLU ADLİYEDEN AYRILDI - Son Dakika

İstanbul DHA - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak, "Suçu ve suçluyu övme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından hakkında açılan soruşturmada ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı

Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Aysemin Gülmez, ifade işleminin ardından adliye çıkışında açıklama yaptı. Gülmez, "Takipsizlik kararı verileceğini umut ediyoruz" dedi.