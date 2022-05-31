Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini yaptı

31.05.2022 13:34
Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın 4 yıl 11 aylık hapis cezasını onamasının ardından bugün prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İşlediği suçtan dolayı cezaevinde kalmayacak olan ve öğleden sonra tahliye edilmesi beklenen Kaftancıoğlu'nun adliyede yaptığı işaret ise dikkat çekti. Kaftancıoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanlığı yapan ve 2009 yılında hayatını kaybeden Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı.

Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşme işlemlerinin ardından dosya, İnfaz Savcılığı'na gönderildi. Bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. C kapısı önünde Kaftancıoğlu'na destek için pankart açmak isteyen bir gruba, güvenlik personeli izin vermedi. Grup ile güvenlik personeli arasında sözlü tartışma yaşandı.

DESTEK VERMEK İSTEYENLER DE ADLİYEYE GELDİ

Daha sonra Canan Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte adliyeye girdi. Kaftancıoğlu'na destek vermek isteyen partililer de yanında bulundu. Kaftancıoğlu bu sırada, "Bugün Gezi'nin yıldönümü. Hepinizin Gezi direnişi kutlu olsun" dedi. Kaftancıoğlu savcılık katına çıktı. Beraberindekiler de Kaftancıoğlu ile birlikte savcılığa girmek istedi. Güvenlik görevlileri, grubu bariyerlerin dışında tutarak engel oldu. Canan Kaftancıoğlu daha sonra gelerek grubu sakinleştirdi.

Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın 'mola' işaretini yaptı

ÖĞLEDEN SONRA TAHLİYE EDİLMESİ BEKLENİYOR

İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerin ardından Kaftancıoğlu, basına gösterilmeden adliyeden çıkarılarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu'nun prosedür gereği Silivri'ye gönderildiği öğrenilirken, cezaevine girişinin ardından öğleden sonra tahliye edilmesi bekleniyor.

Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın 'mola' işaretini yaptı

KAFTANCIOĞLU, TÜRKAN SAYLAN'IN "MOLA" İŞARETİNİ YAPTI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun adliyede yaptığı "mola" işareti de dikkat çekti. Bu işareti Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan evi Ergenekon operasyonu kapsamında arandığında yapmıştı. Kanser tedavisi gören Türkan Saylan o baskın sırasında cama çıkıp bu işareti yapmıştı. Türkan Saylan, evine baskın düzenlenmesinden bir ay sonra 18 Mayıs 2009'da hayatını kaybetmişti.

HAKKINDAKİ CEZA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Kaftancıoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden, arayan dostlarıma şunu söylemek isterim: Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin" demişti.

Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın 'mola' işaretini yaptı

YEREL MAHKEMEDE 5 SUÇTAN CEZA ALMIŞTI, YARGITAY KISMEN ONAMIŞTI

Sosyal medya paylaşımları ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle Canan Kaftancıoğlu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme 6 Eylül 2019 tarihinde Kaftancıoğlu hakkında "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan1 yıl 6 ay hapis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz talebi üzerine dosyayı değerlendiren Yargıtay 3'üncü Dairesi de Kaftancıoğlu'nun cezasını kısmen onadı. "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün hapis ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan Yargıtay, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onadı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi! CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi! Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi

Canan Kaftancıoğlu, Türkan Saylan, Çydd, CHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın 'mola' işaretini yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu!
13:25 15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
13:01 İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:37:48. #1.11#
SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement