Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan İstifa Etti
8 dakika önce
DHA İSTANBUL CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi Twitter hesabından il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
DHA
İSTANBUL CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, resmi Twitter
hesabından il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
"Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım. "
Görüntü Dökümü:
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-Kaftancıoğlu ARŞİV
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:41 Kaynak: DHA
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