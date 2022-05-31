Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu

31.05.2022 19:27

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlikle tahliye oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlikle tahliye oldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı. Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelmiş, buradaki işlemlerinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Aldığı cezanın yatarının 3 yıldan az olması nedeniyle denetimli serbestlik uygulanacak olan Kaftancıoğlu, akşam saatlerinde tahliye oldu.

(Şaban Tektaş/İHA)

Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu
Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu
Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu
Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu - Son Dakika


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