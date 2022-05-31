Canan Kaftancıoğlu: "Düşmanlık Sizde Kalsın, Eleştiri Hakkı Bende" - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu: "Düşmanlık Sizde Kalsın, Eleştiri Hakkı Bende"

31.05.2022 11:31
Canan Kaftancıoğlu: "Düşmanlık Sizde Kalsın, Eleştiri Hakkı Bende"

Hakkındaki Yargıtay kararı ile ilgili tebligatı bugün kendisine iletilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki işlemler için İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne giderken; “Düşmanlık sizde kalsın, nereden gelirse gelsin yanlış olanı eleştiri hakkı bende” paylaşımını yaptı.

Hakkındaki Yargıtay kararı ile ilgili tebligatı bugün kendisine iletilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki işlemler için İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderken; "Düşmanlık sizde kalsın, nereden gelirse gelsin yanlış olanı eleştiri hakkı bende" paylaşımını yaptı.

Yargıtay'ın hakkında hapis cezası kararı verdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün aldığı tebligat üzerine adli işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesi'ne gidecek. Kaftancıoğlu adliyeye gitmeden önce sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kaftancıoğlu'nun mesajı şöyle:

"Düşmanlık sizde kalsın, nereden gelirse gelsin yanlış olanı eleştiri hakkı bende. İftira, hakaret, küfür, yalan dolanla iş yapanlara düşmanlık edersem eğer size benzerim ki hayatta en korktuğum şey bu olsa gerek. Canlı, doğa ve vatan sevgimi ölçmeye ise ne aklınız ne de ufkunuz yeter."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu: 'Düşmanlık Sizde Kalsın, Eleştiri Hakkı Bende' - Son Dakika


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