Son Dakika Haberleri: Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararı
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Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararı

30 dakika önce

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Canan Kaftancıoğlu bir cumhuriyet kadınıdır.

Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararı, System.String[]

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Canan Kaftancıoğlu bir cumhuriyet kadınıdır. Hiç kimseye pabuç bırakacak, korkacak bir insan değildir." dedi.

Bektaş ve beraberindeki partililer, Konya Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Bektaş, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin gücünü halktan aldığı için her zaman var olmaya devam edeceğini söyledi.

TSK'nın bir takım maksatlı mahkemeler kullanılarak dağıtıldığını iddia eden Bektaş, TSK'ya yapılan saldırıların benzerinin partisine yapıldığını iddia ederek, Kaftancıoğlu'ndan intikam alındığını savundu.

CHP'liler için "Hiç bir zaman söylemek istediğini söylemekten korkmayan, kaçmayan onurlu yurttaşlarız." diyen Bektaş, şöyle devam etti:

"Bakın bir cumhuriyet kadınından neyin intikamı alındı. 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası veriliyor. İstanbul'daki kaynakların tarikatlara, cemaatlere, vakıflara aktarılması yerine İstanbullulara aktarılmasına yönelik millet iradesine sahip çıktığı için cezalandırılıyor. Bu süreci iyi anlayın. Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetler 7-8 sene öncesinin tweetleri. Bu tweetler normal bir hukuk devletinde suç ise anında soruşturulması lazımdı. Ama ne yapılıyor, Canan hanım, il başkanı seçildikten 2 gün sonra dosya açıyorlar. İddianame tanzim etmiyor ama dosya açıyor. Yani bununla deniliyor ki, 'Ey Canan Kaftancıoğlu ayağını denk al.' Canan Kaftancıoğlu bir cumhuriyet kadınıdır. Hiç kimseye pabuç bırakacak, korkacak bir insan değildir."

Bektaş, Kaftancıoğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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