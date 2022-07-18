Canan Kaftancıoğlu: "İç! İşleri Bakanlığı; Papatya Falına Çevirdiği Koruma Tahsisini Kaldırmış Yine"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın koruma tahsisini kaldırdığını açıkladı. Kaftancıoğlu, "İç! İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık" dedi.

İçişleri Bakanlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen polis korumasını geri çekti. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu tepkiyi gösterdi:

"İç! İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine : ) Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür! Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız.

Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak!"