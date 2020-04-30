CANAN KAFTANCIOĞLU, İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ (1) - Son Dakika

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CANAN KAFTANCIOĞLU, İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ (1)
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:04 Kaynak: DHA
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