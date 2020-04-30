Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye geldi (1) - Son Dakika

İSTANBUL DHA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı 'na geldi.

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