Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi

29.08.2022 11:18

Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldiİSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermek...

Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi

İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere Çağlayan'daki Adalet Saray'ına geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere göre Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'ta gerçekleşen bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu belirtildi. Canan Kaftancıoğlu, hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere Çağlayan'da Adalet Sarayına geldi.

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Kaynak: İHA

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Çağlayan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi - Son Dakika
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