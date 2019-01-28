Canan Kaftancıoğlu İstifadan Vazgeçtiğini Duyurdu
50 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifadan vazgeçtiğini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, istifadan vazgeçtiğini duyurdu.
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu. Kaftancıoğlu, mesajında: "Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum." İfadelerine yer verdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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