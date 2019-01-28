Son Dakika Haberleri: Canan Kaftancıoğlu İstifadan Vazgeçtiğini Duyurdu

Canan Kaftancıoğlu İstifadan Vazgeçtiğini Duyurdu

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifadan vazgeçtiğini duyurdu.

Canan Kaftancıoğlu İstifadan Vazgeçtiğini Duyurdu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifadan vazgeçtiğini duyurdu. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu. Kaftancıoğlu mesajında, "Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:26 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Canan Kaftancıoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstifa Eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 4,5 Saat Sonra İstifasını Geri Çekti 18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu

Oyuncu Şebnem Sönmez, Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Fotoğraf Çektirmek İsteyenlere Sitem Etti Taksim'de, Müşteri Kapmak İsteyen Hanutçular Tekme Tokat Kavga Etti! Kamera Kayıttaydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 09:41:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canan Kaftancıoğlu İstifadan Vazgeçtiğini Duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]