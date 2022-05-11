Canan Kaftancıoğlu: "İyi Ki 'Tek Adama Karşı Çok Kadın' Demişiz" - Son Dakika

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının yıl dönümünde, "İyi ki 'Tek adama karşı çok kadın' demişiz. İyi ki buna inanarak mücadele etmeye devam edeceğiz ve hepimiz İstanbul Sözleşmesi'ni sadece geri getirmek değil, uygulanmasını sağlamak için mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının yıl dönümünde CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından "İçimdeki Kırk Kadın" paneli düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'nde CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul'un moderatörlüğünü yaptığı panelin açılış konuşmasını CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptı.

Kaftancıoğlu, 11 yıl önce İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığını belirterek, "O süre boyunca her ne kadar tam anlamıyla uygulanamasa da uygulanmasında eksiklikler olsa da yine günlerden bir gece yarısı tek bir adamın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırıldığını bizlere söylediler" hatırlatması yaptı. Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ASLA VAZGEÇMEDİK: Biz kadınlar, güçsüz kadın olmadığına inanan, güçsüzleştirilen kadın olduğunu bilen biz kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmediğimizi dün de söyledik, bugün de söyleyeceğiz, yarın söylemekle kalmayacağız, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulanmaya ve yeniden kadının güçlendirilmesine vesile olması için çalışmalarımızı hep birlikte büyüteceğiz. Bugünü İstanbul'da es geçmek ya da atlamak olmazdı. Hatırlarsanız birkaç yıl öncesinde 'Tek adama karşı çok kadın' demiştim. Bugün bir kez daha görüyorum ki bu cümle aslında öylesine söylenmiş bir cümle değildi. Tüm kadınların bunu hissettiğini, örgütlü mücadeleyle görünce işte İstanbul Sözleşmesi biz kadınların İstanbul birleşmesine de vesile oluyor bu haliyle.

UYGULANMASINI SAĞLAMAK İÇİN MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ: İyi ki 'Tek adama karşı çok kadın' demişiz. İyi ki buna inanarak mücadele etmeye devam edeceğiz ve hepimiz İstanbul Sözleşmesi'ni sadece geri getirmek değil, uygulanmasını sağlamak için mücadelemizi büyüteceğiz. Bunu da hayata geçireceğiz. CHP iktidarında da Genel Başkanımızın İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir haftada yeniden uygulamaya koyacağını da hatırlatmak isterim. Ama ben biliyorum ki biz kadınların örgütlü mücadelesiyle belki o güne kalmadan o hakkımızı yine söke söke almış oluruz."