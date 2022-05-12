Canan Kaftancıoğlu'na İzmir'den Destek. Tunç Soyer: "Elbet Bu Devran Dönecek" - Son Dakika
Üye Girişi

Canan Kaftancıoğlu'na İzmir'den Destek. Tunç Soyer: "Elbet Bu Devran Dönecek"

12.05.2022 18:35
Canan Kaftancıoğlu'na İzmir'den Destek. Tunç Soyer: "Elbet Bu Devran Dönecek"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki toplam 4 yıl 11 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına İzmir'den tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cezalar ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir. Elbet bu devran dönecek" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "Yine yanlış hesap yaptınız. Bu hesap Bağdat'tan değil, sandıktan döner" paylaşımı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki toplam 4 yıl 11 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına İzmir'den tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cezalar ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir. Elbet bu devran dönecek" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "Yine yanlış hesap yaptınız. Bu hesap Bağdat'tan değil, sandıktan döner" paylaşımı yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onadığı kararların tebliğinden sonra siyasi yasaklı olacağı belirtilen Canan Kaftancıoğlu'na İzmir'den destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalar ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir. Elbet bu devran dönecek. Üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün galip geleceği günler yakın."

"YAPMAYA ÇALIŞTIĞINIZ, İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İNTİKAMINI ALMAKTIR"

CHP İzmir İl Başkanı Yücel de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yapmaya çalıştığınız, İstanbul seçimlerinin intikamını almaktır. Tüm derdiniz, İstanbul'u size dar eden, sizden korkmadan çürümüş düzeninize kafa tutan bir Cumhuriyet kadını Canan Kaftancıoğlu ile hesaplaşmaktır. Ama yine yanlış hesap yaptınız. Bu hesap Bağdat'tan değil, sandıktan döner. Canan Kaftancıoğlu'nu da onunla omuz omuza duran milyonları da korkutamayacaksınız. Seçim günü, hesap günü olacak."

YORUMLAR
500
Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?' CHP'li Emecan'dan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Yazıklar Olsun! Ne Zaman Duracaksınız?' Ttb'den, Kaftancıoğlu'na Destek Mesajı: 'Her Türlü Sesin Susturulduğu, Antidemokratik Uygulamaları Kabul Etmiyoruz ' Ttb'den, Kaftancıoğlu'na Destek Mesajı: 'Her Türlü Sesin Susturulduğu, Antidemokratik Uygulamaları Kabul Etmiyoruz '

Canan Kaftancıoğlu, Tunç Soyer, Yargıtay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu'na İzmir'den Destek. Tunç Soyer: 'Elbet Bu Devran Dönecek' - Son Dakika


Son Dakika
01:00 TÜİK'in araştırması ortaya koydu: Türkiye'de yaşayan ailelerin yalnızca yüzde 57,5'i kendi evinde kalıyor
00:31 Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar"
00:29 Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi!
00:27 Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş!
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 01:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu'na İzmir'den Destek. Tunç Soyer: "Elbet Bu Devran Dönecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement