Canan Kaftancıoğlu'na İzmir'den Destek. Tunç Soyer: "Elbet Bu Devran Dönecek" - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki toplam 4 yıl 11 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına İzmir'den tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cezalar ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir. Elbet bu devran dönecek" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "Yine yanlış hesap yaptınız. Bu hesap Bağdat'tan değil, sandıktan döner" paylaşımı yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onadığı kararların tebliğinden sonra siyasi yasaklı olacağı belirtilen Canan Kaftancıoğlu'na İzmir'den destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalar ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir. Elbet bu devran dönecek. Üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün galip geleceği günler yakın."

"YAPMAYA ÇALIŞTIĞINIZ, İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İNTİKAMINI ALMAKTIR"

CHP İzmir İl Başkanı Yücel de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yapmaya çalıştığınız, İstanbul seçimlerinin intikamını almaktır. Tüm derdiniz, İstanbul'u size dar eden, sizden korkmadan çürümüş düzeninize kafa tutan bir Cumhuriyet kadını Canan Kaftancıoğlu ile hesaplaşmaktır. Ama yine yanlış hesap yaptınız. Bu hesap Bağdat'tan değil, sandıktan döner. Canan Kaftancıoğlu'nu da onunla omuz omuza duran milyonları da korkutamayacaksınız. Seçim günü, hesap günü olacak."