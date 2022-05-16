Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz - Son Dakika

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin "Kamu görevlisine alenen hakaret etme", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadığı ve siyasi yasak getirdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"DOĞA DOSTU KURUMLAR VE KİŞİLERİ BEKLİYORUZ"

Yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı önünde yarın bir buluşma gerçekleştirileceğini aktaran Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sözcü gazetesinin yıkıma yönelik tepki haberini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı;

"Yarın saat:11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz. Vatandaşın Atatürk Havalimanı çığlığı: Felaket… İsraf… Rezalet…"

KAFTANCIOĞLU'NUN "ATATÜRK" İFADESİNİ KULLANMASI DİKKAT ÇEKTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu son dönemde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarında "Atatürk" ifadesinin yerine yalnızca "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandığı için parti içindekilerin bile eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin paylaşımında ise "Atatürk" ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı.