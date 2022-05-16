Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz

16.05.2022 18:38

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onayarak siyasi yasak getirmesinden sonra, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yaptı. Son dönemde "Atatürk" yerine sadece "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandığı için eleştirilen Kaftancıoğlu bu kez paylaşımında, "Yarın saat:11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin "Kamu görevlisine alenen hakaret etme", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadığı ve siyasi yasak getirdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"DOĞA DOSTU KURUMLAR VE KİŞİLERİ BEKLİYORUZ"

Yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı önünde yarın bir buluşma gerçekleştirileceğini aktaran Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sözcü gazetesinin yıkıma yönelik tepki haberini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı;

"Yarın saat:11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz. Vatandaşın Atatürk Havalimanı çığlığı: Felaket… İsraf… Rezalet…"

Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz

KAFTANCIOĞLU'NUN "ATATÜRK" İFADESİNİ KULLANMASI DİKKAT ÇEKTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu son dönemde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarında "Atatürk" ifadesinin yerine yalnızca "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandığı için parti içindekilerin bile eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin paylaşımında ise "Atatürk" ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR
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Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , 'Bundan sonra ne yapacaksınız?' sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , 'Bundan sonra ne yapacaksınız?' sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım Kaftancıoğlu: 'Yarın Saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na Gidiyoruz. Atatürk'e Sözümüz Var' Kaftancıoğlu: 'Yarın Saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na Gidiyoruz. Atatürk'e Sözümüz Var'

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Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz - Son Dakika


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18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
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SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz - Son Dakika
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