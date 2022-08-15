Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan ceza isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi. Canan Kaftancıoğlu ne dedi? Canan Kaftancıoğlu ne ile suçlanıyor, ne ceza aldı? Detaylar haberimizdedir…

CANAN KAFTANCIOĞLU NE DEDİ?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 81 il gençlik kolları başkanlarına; "Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri hâline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" demişti.

CANAN KAFTANCIOĞLU NE İLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesinde, İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği söz ve beyanların "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu kapsamında kalan ifadeler olduğu tespiti üzerine hakarete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CANAN KAFTANCIOĞLU NE CEZASI İSTENDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'taki toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle onur, şeref ve haysiyetini zedelediği ve ağır hakaretler ile kişilik haklarını ihlal ettiği ifade edildi.

Dilekçede, "Şüpheli hiçbir ahlaki ve toplumsal değerle bağdaşmayacak şekildeki ifadelerle müvekkilime alenen hakaret etmiş ve bu hakaretleri basın yoluyla yapması sebebiyle suçun nitelikli hali sübut bulmuştur." ifadesine yer verilerek, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istendi.