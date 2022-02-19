Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi

CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakkında zorla getirme kararı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 6 yıla kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada, fotoğrafı çektiği öne sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 6 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Fahrettin Altun'un ve sanık Canan Kaftancıoğlu'nun avukatları katıldı.

Polis memuru tanık olarak dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru A.A., "Ben Üsküdar Koruma Büro Amirliği tarafından görevlendirilmiş olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinde nöbetteydim. Olay günü öğle saatlerinde bir araba yanaştı. İçinden 3 kişi indi, yolun karşı tarafına geçtiler. Yanımda şefim 'git bak bakalım belediye görevlisi mi, neden gelmişler' dedi. Şahıslardan biri telefonunu kaldırdı. 2-3 saniye sürmedi indirdi. 'Acaba fotoğraf mı çekti' diye düşündüm. 'Fotoğraf çekme varsa bu suç, buranın daimi koruma kararı var. Siz kimsiniz?' dedim. CHP'nin İstanbul Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, burada bir yapılaşma olduğunu, partisi adına kontrol yapacağını söyledi. Evde kimsenin olmadığını söyledik. Daha sonra araca binip olay yerinden uzaklaştık" dedi.

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Sezgin Tunç, tanığın önceki ifadesinde Suat Özçağdaş'ın daha sonraki günlerde tekrar fotoğraflama yapıp yapmayacağının kendilerine söylenip söylenmediği ve söz konusu arazinin Vakıflar'a ait olup olmadığını bilip bilmediği hususunun sorulmasını istedi.

Tanık A.A. ise olayın üzerinden 1 seneden çok zaman geçtiğini söyleyerek, "Suat Özçağdaş daha sonra tekrar gelip fotoğraflama yapacağını söyleyip, arabasına binip uzaklaştı. Söz konusu arazinin Vakıflar'a ait olduğu daha önce bize söylenmişti" dedi. Müşteki avukatı Sezgin Tunç, "Suat Özçağdaş belirtilen eylem yönünden ikrarda bulunmuştur . Sanığın üzerine atılı suç sabittir" diye konuştu.

Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar Suat Özçağdaş ve polis memuru hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Sanık avukatına beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde Üsküdar Kuzguncuk mahallesine gelerek, burada bulunan Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun'un ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin fotoğrafını çektiği anlatıldı. Kayda aldığı görüntüyü Canan Kaftancıoğlu'na gönderdiği belirtildi.

Suat Özçağdaş'ın eyleme Canan Kaftancıoğlu tarafından azmettirildiğine şikayetçi olunması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(GE-CGK-BA-Y)